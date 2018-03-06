Где в Туле отключат электричество 7 марта
С 9 до 16 часов специалисты «Тулгорэлектросетей» будут проводить плановые работы.
В среду будут обесточены дома, находящиеся по следующим адресам:
- ул. М. Смирнова, 42-81,
- ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
- пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
- ул. Р. Зорге, 31, 33,
- ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
- ул. Колетвинова, 8-23,
- ул. Оборонная, 27,
- ул. Пионерская, 54,
- ул. Войкова, 22-а,
- ул. Колетвинова, 31,
- ул. Пионерская, 52-70-а (чётн.), 37-61 (нечётн.),
- ул. Староникитская, 73-а, 73-б,
- п. Угольный: ул. Шоссейная, 16-28 (чётн.), 36, 36-а, 38, 40, 40-а, 42, 42-а,
- ул. Подгорная, 31, 32, 33, 34,
- ул. Садовая, 67, 69.
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