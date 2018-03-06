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На что жители Тульской области жалуются в Центробанк

На что жители Тульской области жалуются в Центробанк

В последнем квартале прошлого года в Банк России поступило 365 обращений от жителей нашего региона.

По данным регионального отделения контролирующего органа, на банки приходится 169 жалоб – почти половина. Еще 126 обращений касаются работы страховых компаний.

Больше всего клиентов волнуют проблемы с погашением кредитов и навязывание банками дополнительных услуг. Самые распространенные жалобы в сфере страхования приходятся на ОСАГО – неверное применение коэффициента бонус-малус и невозможность заключения договора в электронном виде.

На микрофинансовые организации пришлось 36 обращений за год. На кредитные потребительские кооперативы жаловались 6 раз, на ломбарды – один.

Если вы считаете, что ваши права нарушены, вы можете направить в Банк России обращение через официальный сайт организации.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:31 +3
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