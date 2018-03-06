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С тульских улиц снег вывозят 9 коммунальных бригад
Фото Алексея Пирязева.

С тульских улиц снег вывозят 9 коммунальных бригад

Всего в уборке улиц задействовано 115 единиц техники.

6 марта улицы областного центра расчищают и обрабатывают реагентом 115 единиц коммунальной техники и 168 сотрудников АО «Спецавтохозяйство».

В частности ведутся работы по подметанию дорог, тротуаров, мостов, путепроводов, скверов, очистке парковочных карманов, обработке реагентом территорий, сбору и вывозу снега и мусора.

Снег вывозят с ул. Октябрьской, Дм. Ульянова, Н. Руднева, Пролетарской, Ложевой и Красноармейского пр-та.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:21 +1
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