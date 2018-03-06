В Туле осудили 19-летнюю девушку-наркодилера

Она проведёт в колонии общего режима восемь лет и два месяца.

Приговором Центрального районного суда 19-летняя жительница Тулы Елизавета Л. признана виновной в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 18 июля прошлого года девушка по телефону заказала у неустановленного в ходе следствия лица наркотическое вещество стоимостью 2200 рублей. На следующий день она продала сверток с наркотиком молодому человеку на улице Клары Цеткин.

1 августа, при попытке сбыта очередной дозы наркотика с помощью «закладки» девушка была задержана. В ходе личного досмотра в кармане одежды обнаружены и изъяты свёртки с наркотическими веществами общим весом около 0,4 грамма.

Суд приговорил Елизавету Л. к лишению свободы сроком на восемь лет и два месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Девушка взята под стражу в зале суда.