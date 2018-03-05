Пьяный житель Узловой угрожал ребенку пистолетом

Узловским межрайонным прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

В ходе дознания установлено, что 12 июля 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с малолетним сыном сожительницы. Мужчина толкнул ребенка на кровать и избил.

После этого дебошир схватил мальчика руками за шею, а затем достал из серванта травматический пистолет и стал угрожать ребенку убийством.

Обвиняемый остановился лишь когда услышал плач ребенка. Мальчик сумел вырваться и убежать на улицу.

Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.