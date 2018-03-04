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Тульские предприятия предоставили технику для уборки городских улиц
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские предприятия предоставили технику для уборки городских улиц

Всего привлечено более 20 единиц техники.

Сегодня, 4 марта, глава администрации Тулы Евгений Авилов провел объезд города и поручил городским службам усилить работу по ликвидации последствий снегопада.

Тульские предприятия также предоставили свою технику в каждом территориальном округе города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Всего привлечено более 20 единиц техники. Ее выделили такие предприятия: ОАО «Туламашзавод», Тульское отделение Сбербанка России, администрация ярмарки на ул. Фрунзе, ООО «Паритет», КСК «Арсенал», СПК «Приупские зори», ОАО «Конструкторское бюро приборостроения», АО НПО «Сплав», ОАО «Тульский комбайновый завод» и др.

Привлеченная техника работает на улицах частного сектора Тулы, в поселениях Ленинского района.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:06 +7
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