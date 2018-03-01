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С начала года туляки задолжали за газ 1,5 млн рублей
Фото ruffnews.ru

С начала года туляки задолжали за газ 1,5 млн рублей

Подача голубого топлива прекращена 254 должникам.

По данным поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула», на 28 февраля 2018 года в списке должников за голубое топливо оказались 48 000 жителей региона. Только с начала года сумма задолженности населения перед ресурсником составила 1,5 млн рублей. На данный момент от газа отключены 254 злостных неплательщика.

За отопительный сезон 2017-2018 наибольшую задолженность накопили жители частных домов с местной системой отопления на газовом топливе.

С наступлением весны и окончанием отопительного сезона такие должники рискуют остаться без голубого топлива.

В соответствии с действующим законодательством, для прекращения подачи газа решения суда не требуется – поставщику газа достаточно направить должнику лишь одно уведомление.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» напоминает, что несвоевременная оплата газа всегда ведет к дополнительным расходам абонента: ему не только приходится платить пени, начисленные за просрочку платежа, но и оплачивать расходы по восстановлению газоснабжения.

Эта сумма может составлять от 3 000 до 100 000 рублей.

В отношении злостных неплательщиков, которые не пускают представителей газовых служб в свои дома или квартиры для отключения подачи газа, уже вынесены судебные решения о допуске судебных приставов и газовиков.

 

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» (входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз») — поставщик газа предприятиям, организациям и населению Тульской области.

По состоянию на 28 февраля 2018 года осуществляется поставка газа 697 000 абонентам.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:42 0
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Тульская область

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