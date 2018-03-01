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В перестрелке в Казани погиб росгвардеец – уроженец Тульской области
Фото: KazanFirst.

В перестрелке в Казани погиб росгвардеец – уроженец Тульской области

Трое детей остались без отца.

28 февраля житель Казани устроил стрельбу в одном из домов, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. Позже омоновец скончался в больнице, у него остались жена и трое детей. Об этом пишет РИА «Новости».

Информация о том, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в многоэтажном доме в Казани, появилась во вторник вечером в районе 22.30. Для задержания стрелка силовые ведомства организовали спецоперацию.

Около полуночи Следственный комитет России сообщил, что казанский стрелок задержан, его предполагаемый подельник был убит в ходе перестрелки.

Погибший сотрудник Росгвардии Денис Иванченко оказался уроженцем Тульской области.

Он родился в Суворове, учился в школе №5. Службу в правоохранительных органах начал в 2006 году. Когда встретился со своей женой, переехал в Казань, где продолжил работу в ОМОНе, а впоследствии — в Росгвардии, сообщает портал KazanFirst.

Денис Иванченко будет представлен к государственной награде. Росгвардия по Республике Татарстан окажет родственникам необходимую помощь в захоронении и решении других социально-правовых вопросов. Кроме того, решается вопрос о выделении семье погибшего сотрудника квартиры.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:07 +2
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