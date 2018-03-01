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В ближайшие выходные волейболистки «Тулицы» сыграют со «Спартой»

В ближайшие выходные волейболистки «Тулицы» сыграют со «Спартой»

С нижегородским клубом тулячки встретятся в манеже стадиона «Арсенал».

В выходные, 3 и 4 марта волейбольный клуб «Тулица» примет на своей площадке клуб «Спарта» из Нижнего Новгорода.

После 15 туров команды являются соседями по турнирной таблице, тулячки на шестом месте, гости – на четвёртом. Игры пройдут в центральном манеже стадиона «Арсенал».

Начало – в 17.00 в субботу и в 16.00 в воскресенье. Это один из самых важных туров в борьбе за медали. Игроки приглашают всех болельщиков поддержать команду.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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