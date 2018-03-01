Где в Туле отключат электричество 2 марта
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены дома, расположенные по следующим адресам:
- ул. Карпова, 31-69 (нечётн.), 28-70 (чётн.),
- ул. Кобзева, 41-81 (нечётн.), 38-84 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-46 (чётн.),
- 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 48-66 (чётн.), 53-75 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 59-91 (нечётн.), 54-76 (чётн.),
- 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-88 (чётн.),
- 13-й пр-д, 17-19,
- 19-й пр-д, 1,
- ул. Шевченко, 4/1-й Южный пр-зд, 2,
- ул. Н. Руднева, 33-47 (нечётн.), 34-46 (чётн.),
- 3-й Южный пр-д, 1-16,
- пер. Шевченко, 8, 9-15 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26,
- 1-й Городской пр-д, 1-17,
- ул. Станиславского, 21, 15, 17, 19, 27,
- 1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Фучика, 45, 47,
- ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к,
- ул. Каракозова, 5, 11-27,
- ул. Марата, 123,
- ул. Патронная, 1-30,
- ул. Степанова, 154,
- ул. Гончарова, 8, 9, 10, 10-а,
- ул. Писемского, 15-37 (нечётн.), 18-34 (чётн.),
- ул. Грибоедова, 64,
- ул. Красина, 65.
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