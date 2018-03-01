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В Ленинском районе осудили бомжа, ограбившего свою знакомую

В Ленинском районе осудили бомжа, ограбившего свою знакомую

Ближайшие три года мужчина проведёт в колонии строгого режима.

Ленинским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению 31-летнего Романа Т., не имеющего регистрации на территории Российской Федерации. Он осужден за грабёж.

По информации региональной прокуратуры, вечером 26 ноября злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения пришёл к своей знакомой в квартиру в посёлок Плеханово и, угрожая её избить, потребовал отдать ему две акустические колонки и усилитель звука.

Женщина сложила технику в хозяйственную сумку и передала ее преступнику, который скрылся с места происшествия. Впоследствии похищенное имущество было изъято и передано потерпевшей.

Приговором суда Роману Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:10 +2
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