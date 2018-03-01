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Какие тульские УК не чистят крыши домов от наледи
Фото Дмитрия Дзюбина.

Какие тульские УК не чистят крыши домов от наледи

В Туле прошел очередной рейд управления по административно-техническому надзору администрации города.

28 февраля сотрудники УАТН проверили придомовые территории и прилегающие территории магазинов и торговых центров.

На обследованных придомовых территориях было выявлено 11 нарушений правил благоустройства со стороны управляющих компаний:

  • снег и наледь на крышах — УК «21 Век», УК «Жилцентр», УК «Макаренко», УК «РЭМС», УК «Ваш Дом»;
  • сосульки — УК «Жилхоз Советского района», УК «Ремжилхоз», УК «ЖЭК Тульский дом», УК «РСК71», УК «Жилцентр».

Также выдано пять требований об устранении нарушений правил содержания контейнерных площадок по адресам:

  • ул. Мира, 19-а;
  • ул. Тульская, 8;
  • ул. Дм. Ульянова, 9;
  • п. Коса Гора, ул. М. Горького, 26;
  • п. Косая Гора, ул. Прогресс.

Два требования об устранении нарушений правил благоустройства получили магазины города.

 

По поводу наледи и сосулек жители города могут обратиться в ЕДДС: 47-20-37, 47-20-34, 1391; в Управление по административно-техническому надзору: 56-01-28 или же в Государственную жилищную инспекцию: 56-81-86.

В ответ на обращения жителей инспекторы УАТН выезжают на место в течение 48 часов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:15 +1
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