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Сергей Лавров пожелал тульскому «Арсеналу» выйти в еврокубки
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Сергей Лавров пожелал тульскому «Арсеналу» выйти в еврокубки

В Доме приемов Министерства иностранных дел РФ для дипломатов зарубежных стран прошла презентация Тульской области.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетили выставочную экспозицию, на которой представлены традиционные бренды региона: филимоновские и тульские городские игрушки, самовары, гармони, пряники, белевская пастила, сбитень, калачи. 

Участники и гости мероприятия познакомились с традиционным мастерством изготовления пряничных досок и увидели, как рождается белёвское кружево.

Для знакомства с международным фестивалем «Толстой Weekend», который проходит на территории музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне, гостям был показан фрагмент спектакля по мотивам произведений писателя.

Затем Сергей Лавров и Алексей Дюмин обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики и инвестиций, образования, культуры и туризма. Глава МИДа активно интересуется футболом, уже много лет является преданным болельщиком «Спартака», поэтому в ходе беседы была затронута и спортивная тема. Министр отметил, что футбол станет международным вкладом Тульской области в продвижение достижений нашей страны:

На днях возобновляется чемпионат России по футболу, – мы знаем, какое место занимает тульский «Арсенал», он реально борется, – я желаю всяческих успехов за выход в еврокубки.

Напомним, первый матч нового сезона Премьер-лиги с участием тульской команды состоится в ближайшее воскресенье – «Арсенал» примет на домашнем стадионе грозненский «Ахмат».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:17 +1
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