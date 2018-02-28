В марте туляки смогут встретиться с чиновниками областного правительства

Приём будет проводиться по предварительной записи.

В марте должностные лица регионального правительства проведут приёмы граждан. MySlo публикует график мероприятий:

1 марта, с 10.00 до 15.00 – Сергей Александрович Кожевников, председатель комитета ветеринарии Тульской области – главный государственный ветеринарный инспектор Тульской области,

2 марта, с 12.00 до 17.00 – Елена Николаевна Чеботарева, начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области.

5 марта, с 10.00 до 17.00 – Татьяна Вячеславовна Рыбкина, министр культуры Тульской области.

6 марта, с 10.00 до 15.00 – Людмила Игоревна Муратова, начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области.

7 марта, с 10.00 до 15.00 – Сергей Александрович Гончаров, начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области.

12 марта, с 10.00 до 17.00 – Татьяна Валентиновна Лапаева, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

14 марта, с 10.00 до 15.00 – Татьяна Александровна Семина, заместитель министра здравоохранения Тульской области.

15 марта, с 12.00 до 15.00 – Дмитрий Николаевич Яковлев, председатель комитета Тульской области по спорту.

16 марта, с 10.00 до 17.00 – Элеонора Викторовна Шевченко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

19 марта, с 10.00 до 17.00 – Алексей Алексеевич Бирюлин, начальник государственной жилищной инспекции Тульской области.

20 марта, с 10.00 до 15.00 – Оксана Александровна Осташко, министр образования Тульской области.

21 марта, с 10.00 до 15.00 – Родион Борисович Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

22 марта, с 12.00 до 15.00 – Андрей Владимирович Филиппов, министр труда и социальной защиты Тульской области.

23 марта, с 10.00 до 17.00 – Андрей Александрович Третьяков, министр здравоохранения Тульской области.

26 марта, с 10.00 до 17.00 – Михаил Юрьевич Пантелеев, министр имущественных и земельных отношений Тульской области.

28 марта, с 10.00 до 15.00 – Олег Иванович Дючков, заместитель министра – директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального.

29 марта, с 10.00 до 12.00 – Дмитрий Вячеславович Миляев, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области.

30 марта, с 10.00 до 17.00 – Инна Анатольевна Щербакова, заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области.