В марте туляки смогут встретиться с чиновниками областного правительства
Приём будет проводиться по предварительной записи.
В марте должностные лица регионального правительства проведут приёмы граждан. MySlo публикует график мероприятий:
1 марта, с 10.00 до 15.00 – Сергей Александрович Кожевников, председатель комитета ветеринарии Тульской области – главный государственный ветеринарный инспектор Тульской области,
2 марта, с 12.00 до 17.00 – Елена Николаевна Чеботарева, начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области.
5 марта, с 10.00 до 17.00 – Татьяна Вячеславовна Рыбкина, министр культуры Тульской области.
6 марта, с 10.00 до 15.00 – Людмила Игоревна Муратова, начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области.
7 марта, с 10.00 до 15.00 – Сергей Александрович Гончаров, начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области.
12 марта, с 10.00 до 17.00 – Татьяна Валентиновна Лапаева, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.
14 марта, с 10.00 до 15.00 – Татьяна Александровна Семина, заместитель министра здравоохранения Тульской области.
15 марта, с 12.00 до 15.00 – Дмитрий Николаевич Яковлев, председатель комитета Тульской области по спорту.
16 марта, с 10.00 до 17.00 – Элеонора Викторовна Шевченко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.
19 марта, с 10.00 до 17.00 – Алексей Алексеевич Бирюлин, начальник государственной жилищной инспекции Тульской области.
20 марта, с 10.00 до 15.00 – Оксана Александровна Осташко, министр образования Тульской области.
21 марта, с 10.00 до 15.00 – Родион Борисович Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
22 марта, с 12.00 до 15.00 – Андрей Владимирович Филиппов, министр труда и социальной защиты Тульской области.
23 марта, с 10.00 до 17.00 – Андрей Александрович Третьяков, министр здравоохранения Тульской области.
26 марта, с 10.00 до 17.00 – Михаил Юрьевич Пантелеев, министр имущественных и земельных отношений Тульской области.
28 марта, с 10.00 до 15.00 – Олег Иванович Дючков, заместитель министра – директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального.
29 марта, с 10.00 до 12.00 – Дмитрий Вячеславович Миляев, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области.
30 марта, с 10.00 до 17.00 – Инна Анатольевна Щербакова, заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области.
Обязательна предварительная запись по телефону: 30-62-75.