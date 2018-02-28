новости
новости
Регистрация
Две тулячки под предлогом сбора денег на похороны соседа обворовали пенсионерку в Серпухове
Кадр из видео

Две тулячки под предлогом сбора денег на похороны соседа обворовали пенсионерку в Серпухове

Полицейские выяснили, что ранее одна из девушек была объявлена в федеральный розыск за аналогичное преступление.

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Серпуховское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны женщины, подозреваемые в совершении серии краж из квартир пенсионеров.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленницы пришли к 78-летней жительнице Серпуховского района якобы для сбора денег на похороны умершего соседа. Пожилая женщина впустила их в квартиру. Мошенницы отвлекли внимание пенсионерки и украли сумку, в которой находилось 35 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенные в подъезде дома, полицейские установили и задержали преступниц. Ими оказались жительницы Тульской области в возрасте 20 и 22 лет, одна из которых находилась в федеральном розыске за аналогичное преступление.

Также установлена причастность одной из задержанных к совершению еще двух подобных краж на территориях Московской и Владимирской областей. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Одна из девушек заключена под стражу, вторая находится под подпиской о невыезде.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делокражафедеральный розыскполициязадержание воровок
Место
Тульская областьМосковская областьСерпухов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В марте туляки смогут встретиться с чиновниками областного правительства
В марте туляки смогут встретиться с чиновниками областного правительства
Музыканты тульского симфонического оркестра получили новые инструменты
Музыканты тульского симфонического оркестра получили новые инструменты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.