Две тулячки под предлогом сбора денег на похороны соседа обворовали пенсионерку в Серпухове

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Полицейские выяснили, что ранее одна из девушек была объявлена в федеральный розыск за аналогичное преступление.

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Серпуховское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны женщины, подозреваемые в совершении серии краж из квартир пенсионеров.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленницы пришли к 78-летней жительнице Серпуховского района якобы для сбора денег на похороны умершего соседа. Пожилая женщина впустила их в квартиру. Мошенницы отвлекли внимание пенсионерки и украли сумку, в которой находилось 35 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенные в подъезде дома, полицейские установили и задержали преступниц. Ими оказались жительницы Тульской области в возрасте 20 и 22 лет, одна из которых находилась в федеральном розыске за аналогичное преступление.

Также установлена причастность одной из задержанных к совершению еще двух подобных краж на территориях Московской и Владимирской областей. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Одна из девушек заключена под стражу, вторая находится под подпиской о невыезде.