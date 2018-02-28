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На выборах в Тульской области будут работать 2300 общественных наблюдателей

На выборах в Тульской области будут работать 2300 общественных наблюдателей

На выборах в Тульской области будут работать 2300 общественных наблюдателей

В мероприятии принял участие председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко. Общественная палата планирует назначить наблюдателей во все территориальные избирательные комиссии – всего будет задействовано около 2300 человек.

По словам Сергея Костенко, подходит к завершению первый этап монтажа установки камер видеонаблюдения на участках голосования. Они будут располагаться на 573 объектах.

На базе Тульского библиотечно-информационного комплекса обучаются 340 операторов Комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые будут установлены на 110 избирательных участках Тулы.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 0
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