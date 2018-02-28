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Погода в Туле 1 марта: скользко, морозно, возможен небольшой снег
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 1 марта: скользко, морозно, возможен небольшой снег

Синоптики прогнозируют ветер до 10 метров в секунду и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Ожидается небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -20 до -15 градусов, днём – от -13 до -8. Атмосферное давление ниже нормы – 750-755 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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