Погода в Туле 1 марта: скользко, морозно, возможен небольшой снег

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Синоптики прогнозируют ветер до 10 метров в секунду и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Ожидается небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -20 до -15 градусов, днём – от -13 до -8. Атмосферное давление ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.