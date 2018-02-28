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Банк России начал набор слушателей Второй летней макроэкономической школы

Банк России начал набор слушателей Второй летней макроэкономической школы

В образовательном проекте могут принять участие молодые учёные-экономисты из разных регионов страны.

Банк России открыл прием заявок на участие в однодневном интенсивном образовательном курсе по макроэкономике, основам денежно-кредитной политики, принципам функционирования финансовых рынков для магистрантов, молодых ученых и преподавателей экономики. Занятия пройдут 5 июня в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Банка России, отбор слушателей будет осуществляться по результатам тестирования и конкурса портфолио, которое может включать авторские и написанные в соавторстве научные статьи и публикации по экономической тематике, реализованные исследовательские проекты.

Претендентам необходимо заполнить анкету и направить ее вместе со своими работами на адрес SinitsynAS01@cbr.ru до 30 марта.

 

Учеников школы ждет насыщенная программа: лекции экспертов Банка России, интерактивные занятия, культурные мероприятия, а также посещение научной конференции Банка России и XXVII Международного финансового конгресса, которые пройдут в Северной столице с 6 по 8 июня. Обучение в школе бесплатное. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:41 0
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