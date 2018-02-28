Люди и шлагбаумы: Туляки оказались заложниками в собственном дворе

Во дворах Тулы шлагбаумы начали появляться несколько лет назад. Сейчас они настолько заполонили город, что проехать к некоторым домам стало просто невозможно.

Жители домов №3, 5, 9 и 13 во 2-м проезде Металлургов и дома №47 по ул. Металлургов оказались практически заперты. Раньше подъехать к домам можно было сразу четырьмя путями, а теперь проезды, находящиеся на придомовой территории, перекрыты шлагбаумами и ограничителями. Инициаторы перекрытия – жители многоэтажек: они решили ограничить движение машин под своими окнами.

Екатерина Губарева, жительница дома № 13 во 2-м проезде Металлургов – Дом №9-а во 2-м проезде Металлургов перекрыл нам проезд полтора года назад. У них там сразу и шлагбаумы и блокираторы. Мы повозмущались, но успокоились, потому что оставались еще варианты подъезда. Затем за три месяца до Нового года нам перекрыли проезд жители дома на ул. Металлургов, 49 – они установили на дороге полусферы. А 30 января 2018 года мы обнаружили, что проезд возле дома на ул. Металлургов, 47-а тоже перекрыт. Жильцы сказали, что им надоел большой поток машин, и последовали примеру соседей.

В итоге крайними остались жители домов на ул. Приупской. Подъезд к улице был возможен с одной стороны, потому что с другой тупик. Но теперь осталась свободной вообще одна дорога на пять домов.

Пострадали и жители дома №49-а: поток автомобилей под их окнами увеличился в четыре раза. Усугубило ситуацию и состояние асфальта – дорога полностью разбита. Машинам по ней ездить непросто.

Галина Горбач:

Галина Горбач На дороге ямы больше десяти сантиметров глубиной. Машины стараются объезжать их, поэтому передвигаются по тротуару, прямо под окнами жителей. Естественно, что они тоже стали говорить об установке шлагбаума, но тогда к нам вообще нельзя будет проехать. Вся проблема в том, что, по сути, у нас нет межквартальных проездов. Вся земля размежевана на придомовые территории, и жители делают на них что хотят.

Маргарита Гудкова:

Маргарита Гудкова А между тем у нас были неприятные инциденты. В наши дома однажды скорая уже не доехала к больному. Медики кружили по дворам, пытались найти проезд. Кто знает, может, эти минуты спасли бы человеку жизнь? Мы не хотим рисковать здоровьем близких, поэтому добиваемся справедливости!

Между соседями идет холодная война. На прямой конфликт инициаторы перекрытия не выходят – их и так все вполне устраивает. Но что интересно, даже среди жителей этих «закрытых» дворов есть противники шлагбаумов.

Елена Доронкина, жительница дома №49-а:

Елена Доронкина Зачем нам эти неудобства? Я не понимаю, машины никому не мешали. И лично я свою подпись за ограничители не ставила. Оградить двор от посторонних решили наши пожилые соседи, они говорят, что им негде гулять, хотя двор только недавно благоустроили. Вот по их прихоти и страдают сотни людей.

Раиса Осокина, старшая по дому № 47 по ул. Металлургов:

Раиса Осокина – Мы обращались в администрацию, прокуратуру и МВД, еще когда перекрыли шлагбаумом дорогу через дом №9-а, нам ответили, что это придомовая территория и собственники сами решают, как ее использовать. Пытались договориться с соседями, но они на контакт не идут. Говорят, что у них есть связи в администрации и наши проблемы их не интересуют. По закону повлиять на собственников, которые решили установить ограничители на своей территории, непросто.

Мы попросили администрацию прокомментировать ситуацию на ул. Металлургов:

– Сотрудники администрации не раз выезжали на место и подтвердили, что во дворах действительно есть ограничители. Ограждения размещены по решению собственников помещений МКД в границах придомовой территории. Жители вправе защитить свои права и законные интересы в судебном порядке. Жителям дома №47 по ул. Металлургов будет оказана юридическая помощь по составлению искового заявления для обращения в судебные органы. Обратившиеся пояснили, что им необходим проезд по придомовой территории именно д. 9-а по 2-му пр. Металлургов, так как данный путь самый короткий и составляет около 50 м, дорога не граничит с подъездами и не создает опасности для жителей.

Жители дома №13 по 2-му пр. Металлургов от юридической помощи отказались, апеллируя тем, что администрация неправильно поставила земельные участки на кадастровый учет, лишив таким образом их проезда со всех возможных сторон, и поэтому должна сама разбираться в данной ситуации.

В настоящее время собственники помещений МКД №47 по ул. Металлургов города Тулы проводят общее собрание, на котором будут выбраны уполномоченные на представление интересов в суде, подписание искового заявления лица, а также заявителями собираются необходимые документы, оплачивается государственная пошлина (в размере 300 руб.).

Исковое заявление о нечинении препятствий для въезда автотранспорта на придомовую территорию путем демонтажа ограждающих устройств после сбора необходимых документов будет направлено в Пролетарский районный суд города Тулы. Ситуация находится под личным контролем начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергея Шестакова. Создана рабочая группа.