В Тульской области липовый следователь пообещал пенсионерке полмиллиона

Аферист пообещал, что женщина сможет получить свои деньги через суд, но после предоплаты.

Прокуратура Тепло-Огаревского района провела проверку по обращению местной жительницы 79-летней Е. по вопросу взыскания в ее пользу денежных средств.

В ходе проверки установлено, что 23 января 2018 года на домашний телефон женщины позвонил мужчина, представился руководителем «Следственного управления финансовой службы судебных взысканий».

Он сообщил пенсионерке, что по решению суда ей должны выплатить 512 000 рублей.

Однако прежде она должна оплатить услуги адвоката, страховку банку, банковскую комиссию в общей 102 500 рублей, для перечисления средств мужчина указал этом номер расчетного счета в Сбербанке России.

Женщина заняла эту сумму у соседки — своих денег не было. И в период с 24 января по 1 февраля 2018 года перечислила на указанный мошенником расчетный счет.

Проверка показала: по данным судебных приставов, по состоянию на 16.02.2018 г. никакого исполнительного производства в пользу пенсионерки нет.

Согласно сведениям Федеральной налоговой службы РФ, организация «Следственное управление финансовой службы судебных взысканий» и расположенная в г. Москва – не существует.

Из информации, представленной Управлением Пенсионного фонда в г.ороде Ефремов следует, что Е. является получателем страховой пенсии по старости.

В своих объяснениях Е. указала, что иных источников дохода кроме пенсии не имеет, проживает одна, никто ей материально не помогает. Сумма равная 102 500 рублей является для нее значительной, так как превышает ее ежемесячный доход в десятки раз.

Таким образом, в ходе проверки установлено, что в действиях неустановленных лиц содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Материалы проверки прокурором Тепло-Огаревского района направлены в отделение по расследованию преступлений СО МОМВД России «Плавский» для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц.

В настоящее время по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.