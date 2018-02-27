«Тулачермет» случайно купил вместе с заброшенной турбазой землю многоквартирного дома

Руководство предприятия обещало в ближайшее время отмежевать земельный участок дома и вернуть его жителям.

26 февраля на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Так, жители дома, расположенного на территории базы отдыха «Металлург» в Заокском районе, рассказали, что в 2015 году вся территория базы вместе с участком под жилым домом была продана районной администрацией заводу ПАО «Тулачермет».

Глава администрации Заокского района Николай Тимаков пояснил, что в октябре 2014 года был продан имущественный комплекс «База отдыха «Металлург», в том числе земельный участок, на котором расположен данный комплекс. Земельный участок, на котором расположен 24-квартирный жилой дом, не был выведен и вошёл в состав проданного имущества.

Ситуация осложняется тем, что земельный участок, на котором расположена база отдыха, относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов. Чтобы решить проблему, необходимо внести изменения в генеральный план муниципального образования Страховское.

По словам Николая Тимакова, на сегодня схема границ земельного участка под жилым домом сформирована.

Управляющий директор ПАО «Тулачремет» Сергей Дьяков отметил, что предприятие готово отмежевать участок и передать его муниципальному образованию.

Алексей Дюмин подчеркнул, что все пожелания жителей должны быть учтены. Он и поручил главе района и управляющему директору совместно с министром имущественных и земельных отношений Тульской области встретиться с жителями и довести всю информацию. Кроме того, важно организовать работу по заключению договора с управляющей компанией, чтобы дом не оставался без управления.