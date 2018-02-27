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Рейд в Центральном округе Тулы: как убирают сосульки на крышах домов
Фото Дмитрия Дзюбина.

Рейд в Центральном округе Тулы: как убирают сосульки на крышах домов

Глава округа лично провел объезд территории.

27 февраля новый глава Центрального округа Тулы Александр Корнеичев провел объезд района совместно с представителями управляющих компаний. В ходе рейда выявляли нарушения правил благоустройства придомовых территорий: наличие сосулек и наледи на крышах домов, плохо расчищенные дорожки, переполненные мусорные контейнеры и т. д.

Рейд начался с ул. Михеева, 3-а. Здесь сразу обнаружилось несколько нарушений. Во-первых, не расчищены дорожки возле подъезда.

Во-вторых, на крышах сосульки, правда, немного.

К слову, в соседнем доме — № 3 — оказались идеально расчищены дороги к подъезду. Вот так это должно выглядеть:

На крыше домов №37 и 41-а по ул. Демьянова также оказались опасные сосульки и наледь.

В ходе рейда глава района делал замечания и по поводу рекламы, расклеенной возле подъездов.

Отметим, что за наличие сосулек несут ответственность не только управляющие компании. К примеру, в доме №10-а по ул. Волоховской на кабеле (интернет или телевидение) висит огромная наледь. Сбить лед должны жильцы, которые пользуются этими услугами.

По всем выявленным нарушениям управляющим компаниям выдали предписание устранить недочеты в течение суток.

К слову, по некоторым адресам снег с крыш убирали в момент объезда территории.

Александр Корнеичев подвел итоги рейда.

Александр Корнеичев

– В округе 86 управляющих компаний, 586 многоквартирных домов. Ежедневно сотрудники администрации объезжают около 120 домов. В случае выявления каких-то недочетов выдают предписания, и УК обязана в течение суток их устранить. Как правило, управляющие компании исправляют это буквально за восемь часов.

Если требования не выполняются, составляется протокол об административном правонарушении на должностное либо юридическое лицо. За последние 2-3 недели все наши требования были исполнены в срок. Вообще за неделю выдается около 70-80 требований.

Протоколы составляют сотрудники управления административно-технического надзора либо глава округа и его заместители.

За сосульки и наледь виновник заплатит штраф: физическое лицо — от 2 500 рублей, юридическое — от 100 000 рублей, должностное — от 10 000 рублей.

КАК БОРОТЬСЯ С СОСУЛЬКАМИ?

По поводу наледи и сосулек жители города могут обратиться в ЕДДС: 47-20-37, 47-20-34, 1391, в Управление по административно-техническому надзору: 56-01-28 или же в Государственную жилищную инспекцию: 56-81-86.

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Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 2
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 3
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Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 9
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 10
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Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 13
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 14
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 15
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 16
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 17
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 18
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 19
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 20
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 21
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 22
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 23
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 24
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 25
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Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 27
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Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 30
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 31
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 32
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 33
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 34
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 35
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 36
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 37
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 38
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 39
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 40
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 41
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 42
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 43
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 44
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 45
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 46
Рейд по сосулькам в Центральном округе Тулы, Фото: 47
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:54 +4
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