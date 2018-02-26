С улиц Тулы вывезли более 26,5 тысяч кубометров снега

На минувшей неделе в уборке городских улиц были задействованы 141 человек и 98 единиц техники.

Работы по наведению порядка осуществляли специалисты АО «Спецавтохозяйство».

Об этом в ходе оперативного совещания сообщила начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева.

Сотрудниками коммунальных служб проводились работы по очистке проезжих частей автомобильных дорог, обработке противогололедными материалами дорог и тротуаров, очистке от снега остановочных площадок, пешеходных переходов, тротуаров, парковочных карманов, а также работы по вывозу снега.

С 19 по 25 февраля специалистами АО «Спецавтохозяйство» выполнены работы по очистке проезжих частей дорог от снега и наледи по 203 улицам. Выполнены работы по обработке противогололедными материалами, в том числе на территории Ленинских поселений.

Выполнены работы по вывозу снега объемом более 26,5 тысяч кубических метров десятью бригадами. В состав одной бригады входит погрузчик, грейдер, три человека, самосвал.

Также были выполнены работы по очистке от снега и наледи 82 скверов, 340 остановочных площадок, 299 тротуаров, 362 парковочных карманов, по очистке и обработке противогололедными материалами 15 мостов и путепроводов, 25 разворотных колец.

Вывезено более 2,5 тысяч кубометров стихийных свалок.

В среднем АО «Спецавтохозяйство» было задействовано 98 единиц специализированной техники и 141 сотрудник на механизированную уборку и ручную очистку в дневное и ночное время суток.

Управлением по благоустройству за отчетный период в целях проверки выполненных АО «Спецавтохозяйство» работ проведено десять выездных проверок совместно с представителями АО «САХ» и главных управлений по территориальным округам. Выявлены замечания по четырем объектам.