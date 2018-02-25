новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде
Фото livesport.ru

Алексей Дюмин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде

Финальный матч Олимпийского турнира прошел в Пхенчхане.

25 февраля российская сборная одержала победу в финальной встрече с командой Германии со счетом 4:3.

Российских спортсменов с победой поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 

- Поздравляю наших хоккеистов с исторической победой и первой золотой медалью в олимпийском хоккейном турнире в истории современной России! Они показали выдающееся мастерство, несгибаемую силу воли, твердый характер и, несмотря на тяжелейшие условия, в которых пришлось играть, доказали всем, что нас не сломить, - сказал глава региона.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:00 +9
Другие статьи по темам
Событие
ХоккейОлимпиада в Пхеньянепобедафиналпоздравления
Люди
Алексей Дюмин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На пожаре в Узловой погиб пенсионер
На пожаре в Узловой погиб пенсионер
Российские хоккеисты завоевали золото на Олимпиаде-2018
Российские хоккеисты завоевали золото на Олимпиаде-2018
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.