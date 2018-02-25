Алексей Дюмин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде

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25 февраля российская сборная одержала победу в финальной встрече с командой Германии со счетом 4:3.

Российских спортсменов с победой поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Поздравляю наших хоккеистов с исторической победой и первой золотой медалью в олимпийском хоккейном турнире в истории современной России! Они показали выдающееся мастерство, несгибаемую силу воли, твердый характер и, несмотря на тяжелейшие условия, в которых пришлось играть, доказали всем, что нас не сломить, - сказал глава региона.