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В Туле сотрудники Управления Росгвардии и полиции почтили память Героя России Дмитрия Горшкова
Фото пресс-службы Росгвардии и УМВД по Тульской области.

В Туле сотрудники Управления Росгвардии и полиции почтили память Героя России Дмитрия Горшкова

Руководители силовых ведомств, лицеисты, сослуживцы Горшкова, действующие сотрудники Росгвардии и полиции возложили цветы у мемориальной доски.

В Туле сотрудники Управления Росгвардии и полиции почтили память Героя России Дмитрия Горшкова. Памятное мероприятие состоялось лицее №4, где учился Дмитрий. Ныне это учебное заведение носит имя героя.

Руководители силовых ведомств, лицеисты, сослуживцы Дмитрия Горшкова, действующие сотрудники Росгвардии и полиции возложили цветы у мемориальной доски.

- Мы помним и чтим память наших героев, и у вас, юных защитников Отечества, есть возможность учиться и расти на примере таких людей как Дмитрий, - обратился начальник Управления Росгвардии Олег Петрик к учащимся.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин от имени всех стражей порядка региона пожелал учащимся лицея вырасти достойными представителями поколения.

Детям продемонстрировали показательное выступление, подготовленное бойцами СОБР. Сотрудники Росгвардии провели классные часы, на которых учащиеся узнали и о других подвигах совершенных как в военное время, так и в служебные будни бойцов.

В музее памяти Дмитрия Горшкова была организована выставка действующих образцов огнестрельного оружия. На подготовленном учащимися концерте звучали музыкальные номера в память о Дмитрии Горшкове.

Дмитрий Горшков погиб 10 сентября 1999 года, во время командировки на Северный Кавказ. Находясь под шквальным огнем противника, омоновец вынес на себе раненого сослуживца, но был смертельно ранен снайпером-боевиком.

Указом Президента РФ Дмитрию Горшкову присвоено звание Героя России посмертно.

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В Туле почтили память Дмитрия Горшкова, Фото: 1
В Туле почтили память Дмитрия Горшкова, Фото: 2
В Туле почтили память Дмитрия Горшкова, Фото: 3
В Туле почтили память Дмитрия Горшкова, Фото: 4
В Туле почтили память Дмитрия Горшкова, Фото: 5
В Туле почтили память Дмитрия Горшкова, Фото: 6
В Туле почтили память Дмитрия Горшкова, Фото: 7
В Туле почтили память Дмитрия Горшкова, Фото: 8
В Туле почтили память Дмитрия Горшкова, Фото: 9
В Туле почтили память Дмитрия Горшкова, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:55 +6
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