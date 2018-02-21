Чемпион Денис Полехин попытается взять реванш на Fight Show «Битва за Тулу»

С Евгением Болдыревым туляк встречался в 2013 году в Харькове. Тот бой Денис проиграл по очкам в главном карде.

Чемпион мира по панкратиону, чемпион России по боевому самбо, капитан #Hooliganteam Денис Полехин готовится к реваншу с опытнейшим украинским бойцом тяжеловесом Евгением Болдыревым.

Противник Полехина начал свою профессиональную карьеру в 2009 году и на данный момент провел 21 бой, в девяти из которых одержал победу. Украинец принимал участие в турнирах M-1 Global, RFP, Draka. встречался в поединках с такими соперниками, как Руслан Галунк и Виталий Опарин.

Встреча Болдырева и Полехина случилась в 2013 году на III турнире по ММА им. Игоря Вовчанина в Харькове и завершилась поражением Дениса. Он проиграл по очкам в главном карде.

Возможность отдать должок туляку представится в Fight Show «Битва за Тулу», которое пройдет 16 марта в Тульском цирке. Титульный бой проведет профессиональный боец лиги М1 Алексей «Атаман» Махно. Он выступит против бойца Golden Team Руслана Тедеева.

Для участия в Fight Show «Битва за Тулу» также приглашены звезды ведущих клубов ММА России: Николай Савилов, Андрей Селедцов и многие другие.

Любителей смешанных единоборств приглашают посетить поединки ведущих бойцов ММА.

Генеральный партнер Fight Show «Битва за Тулу» — тульский спортзал «Хулиган». #верь_в_себя#хулигань_в_спортзале.