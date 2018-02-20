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Тульские родители сдали ЕГЭ по русскому языку
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские родители сдали ЕГЭ по русскому языку

Участники акции сдали экзамен по всей процедуре, с соблюдением всех условий и требований, которые предъявляются к выпускникам.

20 февраля Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводила Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
В ней принял участие и наш регион. Экзамен проводился в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области. 

Участники акции сдали ЕГЭ по русскому языку по всей процедуре, с соблюдением всех условий и требований, которые предъявляются к выпускникам. Единственное отличие — облегченный вариант задания, рассчитанный на выполнение в течение 30 минут. 



Экзамен проводился в трех аудиториях с использованием технологии печати КИМ в ППЭ в соответствии с порядком проведения ЕГЭ. 

В нем приняли участие более 40 человек, в том числе родители выпускников школ, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина и заместитель министра образования региона Алевтина Шевелева.

Марина Левина отметила, что родители смогут учесть все нюансы процедуры экзамена и донести их до ребят. Также, по словам Левиной, по итогам сегодняшнего экзамена будут учтены замечания и предложения взрослых по организации проведения ЕГЭ.

– Такие мероприятия очень важны. Необходимо создать максимально комфортные условия, чтобы свести к минимуму страх и волнение учащихся, – сказала Марина Левина.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:42 0
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