Где в Туле отключат электричество 21 февраля

С 9 до 16 часов света не будет по следующим адресам:

ул. Макаренко, 13, 13 к. 4, к. 6, к. 2, к. 5; 15 к. 4,

ул. Кутузова, 122, 124, 126, 128, 150, 177-217 (нечётн.),

ул. Мартеновская, 28, 26,

Епифанское ш., 25, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

ул. Бункерная, 2-а-32 (чётн.), 1-23 (нечётн.),

ул. Дачная, 11-22,

ул. Разливочная, 1-13,

ул. Коксовая, 1-14-а,

ул. Бардина, 10-14 (чётн.),

ул. Сортировочная, 1-10-а,

ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

пер. Доменный, 1-13,

пер. Дачный, 1-11,

Мясново: п. Лихвинка: пр-д Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 35, 42, 1-11,

2-й Лихвинский пос. 3-40,

8-й Лихвинский пр-д, 4-11,

9-й Лихвинский пр-д, 4-16 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 16-в, 16-г,

1-й Лихвинский пр-д, 2, 4, 6,

2-й Лихвинский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

3-й Лихвинский пр-д, 18,

11-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.),

10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.),

7-й Лихвинский пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

пр-д Косой, 4, 6, 8, 10,

ул. Токарева, 40-46 (чётн.),

ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-235 (нечётн.),

ул. Железнодорожная, 11,

ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),

ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. Газовая, 30, 32, 34,

ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

ул. Верещагина, 1-22,

пр-д Верещагина, 1-7,

Епифанское ш., 30-а, 38, 34, 26-а, 28-а, 27-57 (нечётн.),

ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8,

ул. Дачная, 29,

п. Косая Гора: ул. Набережная, 1-а-13,

Орловское ш., 19-45 (нечётн.).