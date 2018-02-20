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Где в Туле отключат электричество 21 февраля

Где в Туле отключат электричество 21 февраля

«Тулгорэлектросети» информируют о плановых работах.

С 9 до 16 часов света не будет по следующим адресам:

  • ул. Макаренко, 13, 13 к. 4, к. 6, к. 2, к. 5; 15 к. 4,
  • ул. Кутузова, 122, 124, 126, 128, 150, 177-217 (нечётн.),
  • ул. Мартеновская, 28, 26,
  • Епифанское ш., 25, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 2-а-32 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • ул. Дачная, 11-22,
  • ул. Разливочная, 1-13,
  • ул. Коксовая, 1-14-а,
  • ул. Бардина, 10-14 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10-а,
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • пер. Доменный, 1-13,
  • пер. Дачный, 1-11,
  • Мясново: п. Лихвинка: пр-д Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 35, 42, 1-11,
  • 2-й Лихвинский пос. 3-40,
  • 8-й Лихвинский пр-д, 4-11,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 4-16 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 16-в, 16-г,
  • 1-й Лихвинский пр-д, 2, 4, 6,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Лихвинский пр-д, 18,
  • 11-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.),
  • 10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.),
  • 7-й Лихвинский пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • пр-д Косой, 4, 6, 8, 10,
  • ул. Токарева, 40-46 (чётн.),
  • ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-235 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 11,
  • ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Газовая, 30, 32, 34,
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 1-22,
  • пр-д Верещагина, 1-7,
  • Епифанское ш., 30-а, 38, 34, 26-а, 28-а, 27-57 (нечётн.),
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8,
  • ул. Дачная, 29,
  • п. Косая Гора: ул. Набережная, 1-а-13,
  • Орловское ш., 19-45 (нечётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:43 +2
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