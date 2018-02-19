Тульские умельцы создали гигантский конструктор из макулатуры

Презентация нового конструктора ШАР-ПАПЬЕ, сделанного из прессованной бумажной массы, состоялась на крупнейших международных выставках в Нюрнберге и Франкфурте.

Традиционным пластмассовым конструктором сегодня уже никого не удивишь – аналоги популярного «Лего» заполонили рынок. А вот крупные блоки размером с настоящий кирпич, да еще и бумажные, — это что-то новенькое.

Разработка тульской компании «ШАР» была по достоинству оценена посетителями выставки и получила положительные отзывы специалистов рынка индустрии детских товаров. Шведы, немцы, канадцы выразили интерес к продукту, и не случайно — экологичность, простота, безопасность сегодня в тренде.

Тульские бумажные «кирпичи», сделанные из типографских бумажных отходов, довольно прочные, крепко соединяются между собой и выдержат не одну серию игр. А при необходимости их можно утилизировать без вреда окружающей среде.

Робот из конструктора ШАР-ПАПЬЕ приветствовал посетителей международных выставок Creativeworld во Франкфурте и Toy Fair в Нюрнберге, где была презентована новинка.

Директор компании «ШАР» Игорь Алексеевич Золотов (автор скульптуры «Блоха-киборг» и памятника Хвосту) уверен: конструктор ШАР-ПАПЬЕ – не только детская игрушка, но и настоящая находка для декораторов театра и кино, оформителей и организаторов всевозможных мероприятий – презентаций, выставок, фестивалей. Недорого и быстро из крупногабаритных блоков можно построить любые инсталляции, выставочные стенды, возвести башни и стены, которые можно раскрасить, эффектно разрушить и даже сжечь.

Впервые в России конструктор будет представлен на выставке Kids Russia 2018, которая пройдет с 27 февраля по 1 марта в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва).

ШАР-ПАПЬЕ — объемные игрушки из прессованной бумажной массы, придуманы и производятся в Туле.