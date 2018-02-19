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Ульяновские сотрудники МЧС спасли замерзавшего дальнобойщика из Тулы

Ульяновские сотрудники МЧС спасли замерзавшего дальнобойщика из Тулы

Водитель фуры не мог завести машину – сел аккумулятор.

19 февраля около трех часов ночи в службу спасения поступил сигнал из Заволжского района города Ульяновска. Водитель фуры сообщил, что не может завести машину, — сел аккумулятор.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Ульяновской области, на помощь мужчине отправились спасатели городской поисково-спасательной службы.

Выяснилось, что в субботу, 17 февраля, дальнобойщик привез груз из Тульской области, но ему пришлось задержаться в городе до понедельника. Однако ночью отказал аккумулятор.

Спасатели отвезли уже начинавшего замерзать мужчину к себе на базу, накормили и напоили чаем. Утром водителя доставили обратно к машине и помогли завести транспортное средство.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:37 +7
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