Туляк ограбил продавца парфюмерии, чтобы сделать подарок соседке

Только затея эта провалилась. Полицейские задержали подозреваемого.

В Привокзальном округе Тулы сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении грабежа. Жертвой преступления стал распространитель парфюмерии.

По предварительным данным, 22-летний молодой человек по вечерам ходил по многоквартирным домам и предлагал жильцам различные духи и одеколоны. С этой целью он позвонил в квартиру на улице Макаренко.

Открывший дверь 48-летний мужчина вышел в подъезд, взял посмотреть предложенные духи, после чего повел себя агрессивно и выгнал распространителя на улицу. При этом предложенный товар он продавцу не вернул. Нанесенный ущерб составил 2500 рублей.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. В кратчайшие сроки полицейские выяснили местонахождение подозреваемого. Похищенное обнаружено и изъято.

По предварительным данным, похититель решился на ограбление, чтобы подарить духи своей соседке.

В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».