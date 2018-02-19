новости
новости
Регистрация
Туляк ограбил продавца парфюмерии, чтобы сделать подарок соседке

Туляк ограбил продавца парфюмерии, чтобы сделать подарок соседке

Только затея эта провалилась. Полицейские задержали подозреваемого.

В Привокзальном округе Тулы сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении грабежа. Жертвой преступления стал распространитель парфюмерии.

По предварительным данным, 22-летний молодой человек по вечерам ходил по многоквартирным домам и предлагал жильцам различные духи и одеколоны. С этой целью он позвонил в квартиру на улице Макаренко.

Открывший дверь 48-летний мужчина вышел в подъезд, взял посмотреть предложенные духи, после чего повел себя агрессивно и выгнал распространителя на улицу. При этом предложенный товар он продавцу не вернул. Нанесенный ущерб составил 2500 рублей.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. В кратчайшие сроки полицейские выяснили местонахождение подозреваемого. Похищенное обнаружено и изъято.

По предварительным данным, похититель решился на ограбление, чтобы подарить духи своей соседке.

В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:49 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
духиподарокполицияграбеж

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские умельцы создали гигантский конструктор из макулатуры
Тульские умельцы создали гигантский конструктор из макулатуры
«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы
«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.