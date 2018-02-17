В Туле началась подготовка к строительству моста через Упу

Фото пресс-службы администрации города.

На территории, где пройдет подъездная дорога, сносят склады и гаражи.

В Туле в связи с началом подготовительных работ по строительству моста через Упу, на территории, где пройдет подъездная дорога, сносят хлораторную, склад и гараж на ул. Мосина, 2, 4.

В работах по сносу и вывозу строительного мусора задействованы гусеничный экскаватор, два самосвала, ломовоз.

Работы выполняются согласно распоряжению администрации города от 15.12.2017 №1/314-р.