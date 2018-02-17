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В Скуратово 17-летний грабитель напал на женщину

В Скуратово 17-летний грабитель напал на женщину

Происшествие случилось ранним утром.

Сотрудники полиции в Скуратовском микрорайоне Тулы задержали подозреваемого в уличном грабеже. К полицейским обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что ранним утром на улице Шахтерской на нее напал неизвестный.

По предварительным данным, преступник несколько раз ударил жертву, вырвал из рук сумку, в которой были деньги и банковская карта. Ущерб составил 2000 рублей.

- Незамедлительно сотрудниками полиции была организована работа, направленная на обнаружение подозреваемого. В результате проведенных мероприятий, в ходе которых использовались записи камер видеонаблюдения, удалось установить местонахождение злоумышленника, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Ранее судимый 17-летний житель микрорайона признался в содеянном. В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 +6
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