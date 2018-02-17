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Театр-студия «МЮСЛИ» приглашает туляков на премьеру спектакля «Над пропастью во ржи»

Театр-студия «МЮСЛИ» приглашает туляков на премьеру спектакля «Над пропастью во ржи»

Режиссёр — Людмила Кацеро.

26 февраля в 19.00 в Туле на сцене Городского концертного зала состоится премьера спектакля театра-студии «МЮСЛИ» — «Над пропастью во ржи» (режиссёр — Людмила Кацеро).

Сценическая фантазия «Над пропастью во ржи» по мотивам великого романа Дж. Сэлинджера — экспериментальная работа подростковой труппы театра-студии «МЮСЛИ». Это монологи Холдена Колфилда, пластические фантазии и размышления о том, что значит быть подростком — юным человеком на мосту между детством и взрослой жизнью. И всегда ли так уж привлекательна эта взрослая жизнь… После спектакля состоится обсуждение постановки с актёрами театра.

Подробная информация о спектакле в группе ВКонтакте. Справки по телефону 8 (910)557−40−63.

Билеты продаются в Большом универмаге и ГКЗ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:20 +2
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