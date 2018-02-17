новости
новости
Регистрация
В субботу за порядком в Туле проследит Илья Беспалов
Фото Алексея Пирязева.

В субботу за порядком в Туле проследит Илья Беспалов

По всем возникающим вопросам обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

17 февраля в Туле дежурит заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Илья Ильич Беспалов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391.

 

В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников и т. д. Дежурный должен быть в курсе всех аварийных ситуаций, сроков их устранения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:19 +1
Другие статьи по темам
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
Прочее
Дежурный по городу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Скуратово 17-летний грабитель напал на женщину
В Скуратово 17-летний грабитель напал на женщину
Масленичные гулянья в Туле: полная афиша
Масленичные гулянья в Туле: полная афиша
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.