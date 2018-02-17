Фото Алексея Пирязева.
В субботу за порядком в Туле проследит Илья Беспалов
По всем возникающим вопросам обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
17 февраля в Туле дежурит заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Илья Ильич Беспалов.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391.
В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников
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