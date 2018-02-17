В субботу за порядком в Туле проследит Илья Беспалов

Фото Алексея Пирязева.

По всем возникающим вопросам обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

17 февраля в Туле дежурит заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Илья Ильич Беспалов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391.