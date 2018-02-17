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Коммунальная авария в Венёве произошла из-за повреждения трубы
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Коммунальная авария в Венёве произошла из-за повреждения трубы

Без водоснабжения остались 130 домов.

Ранее Myslo сообщал о частичном нарушении холодного водоснабжения в Венёве. Стала известна причина происшествия — это повреждение чугунной трубы диаметром 200 мм.

Без водоснабжения остались более 40 домов частного сектора с общим числом жителей около 130 человек. Теплоснабжение не нарушено.

В районе происшествия работают аварийно-восстановительные бригады, оперативные группы ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» и Веневского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

UPT: водоснабжение полностью восстановили в 16.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 +2
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