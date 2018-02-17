Туляки избавились от кота, выбросив его на мороз в поле в мешке

Фото и видео Юлианны Анисимовой.

16 февраля тулячка вместе с мужем выгуливала собак в Пролетарском районе города. На пустыре на Новомедвенском шоссе семья обнаружила кота в мешке! Неизвестные люди унесли несчастное животное подальше от жилых домов и оставили погибать на морозе.

- Кот в мешке на пустыре, два глубоких следа с тропинки в поле и мешок для строительного мусора… Все смотрите на видео, кот или кошка белый, длинношерстный, на вид от 4−6 лет, — пишет тулячка.

Животное, видимо от стресса, агрессивно отреагировало, когда его попытались вытащить из мешка. Всё, что смогла сделать девушка, это перенести кота на теплотрассу и обустроить ему домик.