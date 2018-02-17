новости
новости
Регистрация
Туляки избавились от кота, выбросив его на мороз в поле в мешке
Фото и видео Юлианны Анисимовой.

Туляки избавились от кота, выбросив его на мороз в поле в мешке

Несчастное животное нашла неравнодушная тулячка.

16 февраля тулячка вместе с мужем выгуливала собак в Пролетарском районе города. На пустыре на Новомедвенском шоссе семья обнаружила кота в мешке! Неизвестные люди унесли несчастное животное подальше от жилых домов и оставили погибать на морозе.

- Кот в мешке на пустыре, два глубоких следа с тропинки в поле и мешок для строительного мусора… Все смотрите на видео, кот или кошка белый, длинношерстный, на вид от 4−6 лет, — пишет тулячка.

Животное, видимо от стресса, агрессивно отреагировало, когда его попытались вытащить из мешка. Всё, что смогла сделать девушка, это перенести кота на теплотрассу и обустроить ему домик.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:10 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
котизбавились от котакот в мешке

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коммунальная авария в Венёве произошла из-за повреждения трубы
Коммунальная авария в Венёве произошла из-за повреждения трубы
В Тульском музее оружия прошло мероприятие, посвященное 100-летию РККА
В Тульском музее оружия прошло мероприятие, посвященное 100-летию РККА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.