Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Жители Венёва остались без воды
В городе частично нарушено водоснабжение.
17 февраля в 11.55 в оперативно-дежурную смену "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области" сообщили о частичном нарушении холодного водоснабжения в Венёве.
Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в район происшествия убыла оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.
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