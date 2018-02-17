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Жители Венёва остались без воды
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Жители Венёва остались без воды

В городе частично нарушено водоснабжение.

17 февраля в 11.55 в оперативно-дежурную смену "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области" сообщили о частичном нарушении холодного водоснабжения в Венёве.

Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в район происшествия убыла оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:15 0
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