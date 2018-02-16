В сквере Тульского областного центра молодежи пройдут масленичные гулянья
18 февраля, в воскресенье, сквер бывшего ДЖК, а ныне молодежного центра ждет гостей!
18 февраля в сквере Тульского областного центра молодежи пройдут праздничные гулянья, посвященные Широкой Масленице. Гостей праздника ждет праздничная программа, интерактивные конкурсы и аттракционы, а также традиционные праздничные угощения (блины и чай).
Начало праздника – 11.00.
Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 134.
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