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В Туле жители одного из домов незаконно захватили территорию под парковку
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле жители одного из домов незаконно захватили территорию под парковку

15 февраля управляющая компания демонтировала ограничительные столбики.

К главе администрации Тулы обратились жители дома № 15 по улице Фрунзе.

Собственники квартир пожаловались, что соседи во дворе устроили незаконную парковку, в парковочных карманах установили цепи и замки, чем ограничили доступ жильцов к общему имуществу.

Главное управление по Советскому территориальному округу провело проверку.

Автовладельцы не смогли предоставить протокол общего собрания собственников, в котором было бы зафиксировано, что 2/3 жителей не против установки парковочных карманов.

В результате парковку признали незаконной, и сегодня, 15 февраля, специалисты управляющей компании демонтировали ограничительные столбики.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 +8
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Место
Ул ФрунзеТула

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