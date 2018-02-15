В Туле жители одного из домов незаконно захватили территорию под парковку

Фото пресс-службы администрации Тулы.

К главе администрации Тулы обратились жители дома № 15 по улице Фрунзе.

Собственники квартир пожаловались, что соседи во дворе устроили незаконную парковку, в парковочных карманах установили цепи и замки, чем ограничили доступ жильцов к общему имуществу.

Главное управление по Советскому территориальному округу провело проверку.

Автовладельцы не смогли предоставить протокол общего собрания собственников, в котором было бы зафиксировано, что 2/3 жителей не против установки парковочных карманов.

В результате парковку признали незаконной, и сегодня, 15 февраля, специалисты управляющей компании демонтировали ограничительные столбики.