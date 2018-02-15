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На Тульскую область опустится туман
Фото Алексея Пирязева.

На Тульскую область опустится туман

На ближайшие сутки в регионе объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозу Гидрометцентра, 16 февраля в Тульской области ожидается облачная погода, временами возможен снег. В дневные часы столбики термометров устремятся вверх до отметки -3°С.

Синоптики предупреждают: вместе с потеплением на регион опустится туман.

По данным Meteoinfo.ru

Ночью же похолодает до -8°С. Ветер юго-восточный, до 4-х метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы — 755 мм ртутного столба.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Прежде всего — обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы, соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения;
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:23 0
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