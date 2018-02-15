В 2017 году в Тульской области родилось 114 пар двойняшек

А также три тройни.

15 февраля в правительстве Тульской области подвели итоги работы органов ЗАГС за 2017 год и озвучили перспективы развития на 2018-й.

Председатель регионального комитета по делам ЗАГС Татьяна Абросимова сообщила, что в 2017 году в Тульской области было зарегистрировано 13 603 акта о рождении, при этом первые дети составили 41%, вторые — 39%, третьи — 13%, четвертые и последующие — 7%.

Родилось 51% мальчиков и 49% девочек. На свет появилось 114 пар двойняшек и 3 тройни.

Например, Myslo писал о прекрасной семье Жековых, в которой родилось сразу три малыша — и все мальчики.

Председатель комитета отметила, что продолжается ежегодная тенденция уменьшения регистрации смерти. Количество таких актов за прошлый год сократилось на 3% и составляет 24 711.

На 9% возросло количество официальных браков, в 2017 году свой союз скрепили подписями 10 408 пар. При этом на 1,4% увеличилось и количество разводов (6327). Как показывает статистика, чаще расторгают брак пары, прожившие менее 5 лет (49% от числа зарегистрированных разводов).

– В 2018 году вместе с нашими коллегами мы планируем расширить взаимодействие по вопросам сохранения семьи. Мы будем работать не только с семьями, попавшими в сложную жизненную ситуацию, но и с молодыми парами для профилактики разводов, — сказала Татьяна Абросимова.

Органы ЗАГС ведут активную работу по популяризации получения государственных услуг в электронной форме.