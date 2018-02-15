Комсомольский парк приглашает туляков на масленичные гулянья

комсомольский парк культуры и отдыха

17 февраля

Площадка у центрального входа

13.00-16.00 Игры с веселыми аниматорами. Русские забавы.



Детский городок

13.00-16.00 Семейные эстафеты. Детская анимационная программа.



Центральная аллея

14.00-17.00 Выступление ходулистов, жонглеров.



Родниковая аллея

12.00-18.00 Ярмарка тульских мастеров.



Эстрада

12.00-18.00 Концертная программа. 0+

Полная афиша Масленицы в Туле – здесь. По области – здесь.