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Комсомольский парк приглашает туляков на масленичные гулянья

Комсомольский парк приглашает туляков на масленичные гулянья

Праздник пройдет в субботу, 17 февраля.

комсомольский парк культуры и отдыха

17 февраля

Площадка у центрального входа
13.00-16.00 Игры с веселыми аниматорами. Русские забавы.

Детский городок
13.00-16.00 Семейные эстафеты. Детская анимационная программа.

Центральная аллея
14.00-17.00 Выступление ходулистов, жонглеров.

Родниковая аллея
12.00-18.00 Ярмарка тульских мастеров.

Эстрада
12.00-18.00 Концертная программа. 0+

 

Полная афиша Масленицы в Туле – здесь. По области – здесь.

сегодня, в 13:24 0
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