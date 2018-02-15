Комсомольский парк приглашает туляков на масленичные гулянья
Праздник пройдет в субботу, 17 февраля.
комсомольский парк культуры и отдыха
17 февраля
Площадка у центрального входа
13.00-16.00 Игры с веселыми аниматорами. Русские забавы.
Детский городок
13.00-16.00 Семейные эстафеты. Детская анимационная программа.
Центральная аллея
14.00-17.00 Выступление ходулистов, жонглеров.
Родниковая аллея
12.00-18.00 Ярмарка тульских мастеров.
Эстрада
12.00-18.00 Концертная программа. 0+
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