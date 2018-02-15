Тульская область получила спецприз за самую тиражируемую региональную практику

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума состоялась сессия «Лучшие практики социально-экономического развития».

На ней подвели итоги второго Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны, инициатором которого выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила проект Тульской области «Народный бюджет», который ранее был признан лучшей практикой и инициативой социально-экономического развития.

Руководитель агентства подчеркнула, что сегодня опыт Тульской области активно используют порядка 20 регионов страны.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин отметил, что при реализации лучших практик важно, чтобы люди были вовлечены в этот процесс и оказывались его непосредственными участниками.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поделился опытом реализации регионального проекта «Народный бюджет».

– У успеха практики «Народный бюджет» есть понятное объяснение – она ориентирована на решение насущных проблем, которые определяют сами жители, и даёт возможность гражданам реально влиять на их решение. Во-первых, весь процесс – от инициативы, определения очерёдности и до контроля исполнения – проходит при их участии. Во-вторых, голосуя собственным рублём, жители повышают меру ответственности за качество решения вопроса как исполнительной власти, так и непосредственных подрядчиков. На всех этапах – от контроля хода работ, приёмки до эксплуатации объектов – вложившие свои средства не дадут «схалтурить», – сообщил глава региона.

В общей сложности в рамках «Народного бюджета» в Тульской области за несколько лет было реализовано более 4000 проектов на сумму порядка 3,4 млрд рублей. Доля бюджета региона – 2,4 млрд рублей, муниципальных образований – 500 млн рублей, жителей и благотворителей – еще 500 млн рублей.

Алексей Дюмин сообщил, что принято решено продлить проект до 2020 года и выделить на его реализацию из бюджета области 1,5 млрд рублей.

– Мы с коллегами работаем и над новыми формами поддержки инициатив жителей. Чем больше мы будем вовлекать людей в решение насущных проблем, тем больше понимания у граждан процессов управления и механизмов выработки решений и тем меньше у нас будет необоснованной критики власти, – отметил Алексей Дюмин.

В рамках сессии состоялась церемония вручения премий победителям конкурса лучших практик социально-экономического развития. Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак отметил, что конкурс призван распространить лучшие практики среди регионов. Он поблагодарил Агентство стратегических инициатив за проведение этого конкурса, и поздравил победителей.

Дмитрий Козак вручил губернатору Тульской области Алексею Дюмину специальный приз за самую тиражируемую практику «Народный бюджет».