Житель Новомосковска пытался украсть иномарку с помощью эвакуатора

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемого в покушении на кражу дорогостоящего автомобиля. По предварительным данным, мужчина заметил, что иномарка «Тойота Хайлендер» длительное время стоит припаркованной около одного из домов. Подозреваемый решил угнать ее, но перед этим разными способами проверил, пользуется ли машиной владелец. Всевозможные пометки, которые оставлял злоумышленник возле авто, оставались нетронутыми.

Тогда угонщик решил действовать: он воспользовался услугами эвакуатора.

Однако ему не повезло — на погрузку «Тойоты» обратили внимание соседи хозяина транспортного средства. Они и спугнули похитителя. Тот не смог довести задуманное до конца и скрылся с места происшествия.

Полицейские выяснили личность и местонахождение злоумышленника. 43-летний неработающий ранее судимый мужчина был доставлен в отдел МВД России по Новомосковску для разбирательства. В полиции возбуждено и уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.