Туляки стали чаще брать ипотеку: любопытные цифры
В 2017 году в Тульской области выдано на 27% ипотечных кредитов больше, чем годом ранее.
2017 год года в Тульской области выдано 10 620 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), что на 27% превышает аналогичный показатель 2016 года. Объем выданных ИЖК вырос на 38% и составил 18,4 млрд рублей.
Как сообщили в Отделении
На 1 января 2018 совокупная задолженность по ипотеке в Тульской области достигла 44,3 млрд рублей. При этом просроченная задолженность продолжает оставаться на уровне менее 1%.
«На фоне снижения процентных ставок рынок ипотечного кредитования в регионе демонстрирует устойчивый рост. Жители региона активно улучшают свои жилищные условия, в том числе благодаря государственным программам по обеспечению доступности жилья и ипотеки для молодых и многодетных семей», — комментирует управляющий Отделении по Тульской
На начало года на территории Тульской области действовало 2 региональных банка, 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, а также 293 внутренних структурных подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).
Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 1 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru.