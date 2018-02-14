Туляки стали чаще брать ипотеку: любопытные цифры

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В 2017 году в Тульской области выдано на 27% ипотечных кредитов больше, чем годом ранее.

2017 год года в Тульской области выдано 10 620 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), что на 27% превышает аналогичный показатель 2016 года. Объем выданных ИЖК вырос на 38% и составил 18,4 млрд рублей.

Как сообщили в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в 2017 году составила 10,6% (в 2016 году этот показатель находился на уровне 12,6%). Средний срок кредита — 15 лет и 9 месяцев.

На 1 января 2018 совокупная задолженность по ипотеке в Тульской области достигла 44,3 млрд рублей. При этом просроченная задолженность продолжает оставаться на уровне менее 1%.

«На фоне снижения процентных ставок рынок ипотечного кредитования в регионе демонстрирует устойчивый рост. Жители региона активно улучшают свои жилищные условия, в том числе благодаря государственным программам по обеспечению доступности жилья и ипотеки для молодых и многодетных семей», — комментирует управляющий Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

На начало года на территории Тульской области действовало 2 региональных банка, 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, а также 293 внутренних структурных подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 1 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru.