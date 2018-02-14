Тульская область примет участие в Российском инвестиционном форуме

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он пройдет 15 и 16 февраля в Сочи.

В четверг, 15 февраля, в Сочи откроется Российский инвестиционный форум. В нем примет участие делегация Тульской области, которую возглавит губернатор региона Алексей Дюмин.

Планируется, что туляки проведут ряд деловых встреч. Результатом переговоров станут соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Также в планах тульской делегации участие в ключевых мероприятиях форума: пленарном заседании «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», сессиях по инфраструктурной ипотеке, лучшим региональным практикам социально-экономического развития.

Форум продлится два дня.

Российский инвестиционный форум (РИФ) — востребованная и авторитетная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов России.

В прошлом году РИФ посетили свыше 4500 участников из 37 стран мира. По итогам переговоров было заключено 377 соглашений на общую сумму 490 млрд рублей.