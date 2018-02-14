Тульских школьников приглашают на всероссийскую онлайн-олимпиаду «Летово»

Начался прием заявок на всероссийскую онлайн-олимпиаду «Летово» для учеников 5-8 классов. Олимпиада включает в себя задания по семи предметам — математика, физика, химия, биология, география, история и обществознание, объединенных общим историческим сюжетом. Чтобы присоединиться к олимпиаде, необходимо до 1 марта включительно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Участие бесплатное.

Онлайн-формат олимпиады предоставляет равные возможности для участия детям из разных уголков страны, в том числе удаленных.

– Ученикам 9-11 классов предлагают для участия большое количество научных конкурсов и олимпиад — государственных, вузовских, частных, в то время как у учеников средних классов совсем небольшой выбор. Мы хотим создать школьникам условия для интеллектуального и творческого развития, пробудить у них интерес как к отдельным дисциплинам, так и к междисциплинарным областям науки, — говорит Михаил Геннадьевич Мокринский, директор школы «Летово».

Все зарегистрировавшиеся на сайте смогут принять участие в первом онлайн-этапе олимпиады 3-4 марта 2018 года. Второй тур олимпиады пройдет в конце марта, а общее подведение итогов состоится в апреле.

Победители получат дипломы и призы: программируемые конструкторы LEGO, квадрокоптеры, камеры GoPro, современные телескопы и микроскопы и другие ценные призы. Призеров наградят электронными книгами, портативными музыкальными колонками и сертификатами на покупки в интернет-магазинах.

Специальная номинация предусмотрена для участников, проявивших себя сразу в нескольких предметных областях. Олимпиада организована при поддержке Центра педагогического мастерства.

Школа «Летово» — некоммерческая школа-пансион для способных и мотивированных детей, в которой школьники 7-11 классов из разных регионов России получат доступ к образованию мирового уровня, независимо от места проживания и уровня дохода их семьи.