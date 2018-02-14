Руководитель УГИБДД по Тульской области ответит на вопросы читателей Myslo

Где в Туле не хватает светофоров? Какие дороги в городе станут односторонними? Где появятся новые камеры? Какие рейды ждут тульских водителей?

На эти и другие вопросы ответит Михаил Владимирович Есаков, глава областного УГИБДД, полковник полиции. Звоните 14 февраля с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90 или оставляйте вопросы в комментариях.