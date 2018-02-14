Из-за коммунальной аварии центр Тулы остался без воды

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В Туле на ул. Менделеевская, 7 произошла коммунальная авария. На месте аварийно-восстановительные работы проводят специалисты АО «Тулагорводоканал». До окончания работ подача холодной воды ограничена по адресам:

ул. Менделеевская, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9-б, 11, 13, 15;

ул. Тургеневская, 3, 5, 5-а, 7-а, 9-а;

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, к 2;

ул. Никитская, 1, 3, 4, 5, 6, 7;

ул. Р. Люксембург, 3;

ул. Советская, 73, к 1;

пер. Садовый;

ул. Менделеевская (кремль).

О времени окончания ремонтных работ не сообщается.