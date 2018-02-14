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Из-за коммунальной аварии центр Тулы остался без воды
На месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал».
В Туле на ул. Менделеевская, 7 произошла коммунальная авария. На месте аварийно-восстановительные работы проводят специалисты АО «Тулагорводоканал». До окончания работ подача холодной воды ограничена по адресам:
- ул. Менделеевская, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9-б, 11, 13, 15;
- ул. Тургеневская, 3, 5, 5-а, 7-а, 9-а;
- ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, к 2;
- ул. Никитская, 1, 3, 4, 5, 6, 7;
- ул. Р. Люксембург, 3;
- ул. Советская, 73, к 1;
- пер. Садовый;
- ул. Менделеевская (кремль).
О времени окончания ремонтных работ не сообщается.
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